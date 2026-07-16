القصف الأميركي يتوسع في إيران ويستهدف جسراً وبرجاً ومطاراً (تحديث)

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء الخميس، بوقوع 8 انفجارات في جزيرة قشم جراء غارات أميركية "معادية" استهدفت جنوبي البلاد، في حين أشارت وكالة" مهر" إلى إصابة 7 أشخاص في الهجوم على بندر عباس.

إلى ذلك، أفادت وكالة "إرنا" بدوي انفجارين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، فيما أكد محافظ بوشهر أن دوي الانفجارين نتيجة "الاعتداءات الأميركية".

من جهتها قالت وكالة "تسنيم" أن "العدو استهدف برج اتصالات في تلة بمدينة بندر عباس وانقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة".

وأضافت أن غارات أميركية استهدفت مطار مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وبحسب "تسنيم" فقد استهدفت الهجمات الأميركية أيضاً الجسر الرابط بين بندر عباس وشيراز جنوبي البلاد.

ولفتت الى إغلاق حركة المرور على محور "بندر عباس - كهورستان - لار" بعد استهداف أميركي لجسر نهر شور بمحافظة هرمزغان.

وتابعت أن "العدو الأميركي هاجم قبل قليل مدينة بندر خمير ومنطقة كهورستان بمحافظة هرمزغان"

وأكد التلفزيون الإيراني دوي 6 انفجارات متتالية في مدينة حميدية بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تيموثي هوكينز، استهداف وسائل استطلاع ورادارات في طنب الكبرى ومحيط بندر عباس جنوبي إيران.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، شن القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

من جهته، أكد التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، استهداف قذائف أميركية مناطق جنوب بندر عباس، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى دوي انفجارات في بندر عباس وبوشهر وجابهار وكنارك.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه البحرين والأردن والكويت، بينما صعّد الجيش الإيراني لهجته محذراً من أن أي استهداف أميركي للبنية التحتية الإيرانية سيقابله توسيع لنطاق العمليات.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار التفاهم المؤقت الذي كان قد أوقف القتال بين الجانبين، إذ تبادلت واشنطن وطهران الضربات خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.