الجيش الأميركي: بدأنا موجة ضربات جديدة ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الخميس، شن القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

وذكرت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الموجة بدأت في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، (التاسعة مساءً بتوقيت بغداد)".

وأشارت إلى أن هذه الضربات تأتي "بهدف زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the fifth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

من جهته، أكد التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، استهداف قذائف أميركية مناطق جنوب بندر عباس، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى دوي انفجارات في بندر عباس وبوشهر وجابهار وكنارك.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات قليلة من وقوع انفجارات بالقرب من جزيرة قشم وميناء بندر عباس جنوبي البلاد، بحسب إعلام إيراني.

جاء هذا في وقت وسّعت فيه الولايات المتحدة، الخميس، نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران، بعدما امتدت الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية، في تصعيد يعكس انتقال العمليات إلى أهداف جديدة، بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه البحرين والأردن والكويت، بينما صعّد الجيش الإيراني لهجته محذراً من أن أي استهداف أميركي للبنية التحتية الإيرانية سيقابله توسيع لنطاق العمليات.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار التفاهم المؤقت الذي كان قد أوقف القتال بين الجانبين، إذ تبادلت واشنطن وطهران الضربات خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.