الجيش الأميركي: استهداف وسائل استطلاع ورادارات جنوبي إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الجيش الأميركي، مساء الخميس، استهداف وسائل استطلاع ورادارات في طنب الكبرى ومحيط بندر عباس جنوبي إيران.

وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تيموثي هوكينز، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الجيش الأميركي ينفذ ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن".

وأضاف أن "الضربات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه سفن تجارية، ومستعدون لتنفيذ أي مهمة ولدينا 50 ألف جندي حالياً بالشرق الأوسط".

وتابع أن "إيران تهاجم جيرانها عشوائياً مما يعرض المدنيين الأبرياء للخطر، وهجمات إيران على دول الخليج ليس لها تأثير عملياتي على قواتنا".

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية: "أحرزنا تقدماً في إزالة الألغام التي زرعها الحرس الثوري في هرمز، وفتحنا ممرات في هرمز بعد تنظيفها من الألغام والملاحة مستمرة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، شن القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

من جهته، أكد التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، استهداف قذائف أميركية مناطق جنوب بندر عباس، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى دوي انفجارات في بندر عباس وبوشهر وجابهار وكنارك.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه البحرين والأردن والكويت، بينما صعّد الجيش الإيراني لهجته محذراً من أن أي استهداف أميركي للبنية التحتية الإيرانية سيقابله توسيع لنطاق العمليات.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار التفاهم المؤقت الذي كان قد أوقف القتال بين الجانبين، إذ تبادلت واشنطن وطهران الضربات خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.