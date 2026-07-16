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    • الجيش الكويتي يعلن اعتراض 32 مسيّرة وسقوط شظايا بمناطق سكنية

    الجيش الكويتي يعلن اعتراض 32 مسيّرة وسقوط شظايا بمناطق سكنية منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باتريوت" - أرشيف
    2026-07-16T19:04:38+00:00

    شفق نيوز- الكويت

    أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الخميس، رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي، منذ فجر اليوم.

    وذكر المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العدوان الإيراني الآثم" أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد.

    وأضاف العطوان: كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

    وتابع المتحدث أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

    وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، شن القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

    من جهته، أكد التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، استهداف قذائف أميركية مناطق جنوب بندر عباس، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى دوي انفجارات في بندر عباس وبوشهر وجابهار وكنارك.

    في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه البحرين والأردن والكويت، بينما صعّد الجيش الإيراني لهجته محذراً من أن أي استهداف أميركي للبنية التحتية الإيرانية سيقابله توسيع لنطاق العمليات.

    وتأتي هذه التطورات بعد انهيار التفاهم المؤقت الذي كان قد أوقف القتال بين الجانبين، إذ تبادلت واشنطن وطهران الضربات خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

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