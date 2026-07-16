الجيش الكويتي يعلن اعتراض 32 مسيّرة وسقوط شظايا بمناطق سكنية

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الخميس، رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي، منذ فجر اليوم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العدوان الإيراني الآثم" أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد.

وأضاف العطوان: كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتابع المتحدث أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

بيان رقم (74)صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان،بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، عدد (32) طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.وأسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية… pic.twitter.com/AJ38Zurdqs — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 16, 2026

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، شن القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

من جهته، أكد التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، استهداف قذائف أميركية مناطق جنوب بندر عباس، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى دوي انفجارات في بندر عباس وبوشهر وجابهار وكنارك.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه البحرين والأردن والكويت، بينما صعّد الجيش الإيراني لهجته محذراً من أن أي استهداف أميركي للبنية التحتية الإيرانية سيقابله توسيع لنطاق العمليات.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار التفاهم المؤقت الذي كان قد أوقف القتال بين الجانبين، إذ تبادلت واشنطن وطهران الضربات خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.