عراقجي: الاتفاق النهائي مع واشنطن يشمل النووي والعقوبات

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية ستستمر 60 يوماً، لافتاً إلى أن الاتفاق النهائي يشمل الملف النووي ورفع العقوبات.

وذكر عراقجي أن "المفاوضات مع أميركا ستبدأ في نفس يوم توقيع مذكرة التفاهم وستستمر لمدة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضاف أن "الاتفاق النهائي مع واشنطن يشمل القضية النووية ورفع العقوبات".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة رويترز، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططاً لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار.

إلى ذلك أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن الولايات المتحدة سوف تسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع النفط، والوقود بموجب اتفاق إنهاء الحرب.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لإطلاق جولة من المفاوضات الفنية الرامية إلى وضع آليات التنفيذ والرقابة الخاصة بالاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.