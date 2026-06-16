صحيفة أميركية: واشنطن تسمح لطهران ببيع النفط فوراً بموجب الاتفاق

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سوف تسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع النفط، والوقود بموجب اتفاق إنهاء الحرب.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، والمقرر يوم الجمعة، ويشمل أيضاً خدمات ضرورية لتسهيل عمليات البيع، بما يشمل الخدمات المصرفية والنقل والتأمين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إنه على الرغم من حصول إيران على إعفاءات فورية من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، فإن استمرار هذه الإعفاءات سيكون مرتبطاً بأداء إيران فيما يخص قضايا مثل فتح مضيق هرمز وبرنامجها النووي، كما أن طهران لن تتمكن من الوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لإطلاق جولة من المفاوضات الفنية الرامية إلى وضع آليات التنفيذ والرقابة الخاصة بالاتفاق.

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مساء أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوماً على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.

ويتوقع أن يجري التوقيع على الاتفاق في سويسرا، الجمعة، على أن يعقبه المزيد من المحادثات "الفنية" بشأن اتفاق طويل الأمد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه مع التوقيع، سيُعاد فتح مضيق هرمز الذي يعد ممراً مائياً حيوياً لصادرات الطاقة الخليجية، وسيتم رفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.