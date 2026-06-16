اتفاق واشنطن وطهران: صندوق بقيمة 300 مليار دولار لتشجيع الاستثمار في إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططا لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادرها، إن "الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططًا لإنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في إيران".

وأضافت أن "الصندوق لن يبدأ عملياته إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن"، مبينة أنه "سيكون كيانًا خاصًّا لا يتلقى أي تمويل حكومي وهو منفصل عن المفاوضات المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة في الخارج".

يشار إلى أن طهران قد أعلنت التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، إذ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاتفاق بين إيران وأميركا من المقرر توقيعه يوم الجمعة المقبل.

فيما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي ونائبه كاظم غريب آبادي إنجاز نص مذكرة التفاهم بين الجانبين، تمهيداً لبدء مرحلة تفاوض جديدة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، كما تحدثت مصادر إيرانية عن إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق المرتقب.