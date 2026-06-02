ترمب ينفي توقف المحادثات مع إيران: مستمرة يومياً

شفق نيوز- واشنطن

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، واصفاً التقارير التي تحدثت عن ذلك بأنها "كاذبة وخاطئة"، مؤكداً أن المحادثات بين الجانبين استمرت بشكل متواصل.

وأضاف ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن المحادثات مع إيران جرت قبل 4 أيام و3 أيام ويومين ويوم واحد، كما استمرت اليوم، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن توقفها.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن مسار هذه المحادثات لا يزال غير واضح، قائلاً: "إلى أين ستقود هذه المحادثات، لا أحد يعلم".

وأكد ترمب أنه أبلغ إيران بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "حان الوقت، بطريقة أو بأخرى، لإبرام اتفاق. لقد كنتم تفعلون ذلك منذ 47 عاماً، ولا يمكن السماح باستمرار ذلك لفترة أطول".

وكانت وكالة أنباء "⁠فارس" ⁠شبه الرسمية الإيرانية، قد أفادت، ‌الثلاثاء، بأن تبادل ‌الرسائل بين إيران ‌والولايات المتحدة بهدف "التوصل إلى مذكرة تفاهم واتفاق لإنهاء ‌الحرب" توقف منذ بضعة أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض، أن نص مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة ما يزال قيد الدراسة داخل طهران، مؤكداً أن الجانب الإيراني لم يرسل أي رد رسمي حتى الآن.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، وجود تقدم في المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي.

وقال روبيو في تصريحات صحفية، إن الإيرانيين وافقوا على التفاوض بشأن التخلي عن البرنامج النووي. والولايات المتحدة تتفاوض حالياً مع إيران على نقاط بالملف النووي رفضت التطرق لها سابقاً وعلى الكثير من النقاط أيضاً.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، عدم تلقيه أي رد من إيران بشأن التقارير التي تفيد بتعليق المحادثات.

وجاء تصريح ترمب، بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام إيرانية، بإيقاف طهران تبادل الرسائل مع واشنطن، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي في لبنان.