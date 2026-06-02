إعلام إيراني: لا رسائل بين واشنطن وطهران منذ أيام

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أنباء "⁠فارس" ⁠شبه الرسمية الإيرانية، يوم ‌الثلاثاء، بأن تبادل ‌الرسائل بين إيران ‌والولايات المتحدة بهدف "التوصل إلى مذكرة تفاهم واتفاق لإنهاء ‌الحرب" توقف منذ بضعة أيام.

ونقلت الوكالة عن ‌مصدر مطلع قوله، إن أحدث رسالة ⁠من طهران إلى واشنطن ⁠كانت "رسالة واضحة ‌بشأن لبنان"، ‌دون أن ⁠تذكر مزيداً ‌من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض، أن نص مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة ما يزال قيد الدراسة داخل طهران، مؤكداً أن الجانب الإيراني لم يرسل أي رد رسمي حتى الآن.

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، عدم تلقيه أي رد من إيران بشأن التقارير التي تفيد بتعليق المحادثات.

وجاء تصريح ترمب، بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام إيرانية، بإيقاف طهران تبادل الرسائل مع واشنطن، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي في لبنان.