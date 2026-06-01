ترمب: لم أتلق أي رد من إيران بشأن تعليق المحادثات

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عدم تلقيه أي رد من إيران بشأن التقارير التي تفيد بتعليق المحادثات.

وقال ترمب لقناة "NBC" إن الصمت لا يعني العودة لضرب إيران، لكن واشنطن ستبقي على الحصار.

وأضاف أن حصار الولايات المتحدة على إيران كالفولاذ وسيبقى مشدداً.

وأوضح ترمب: "يمكننا الانتظار طويلاً وهم الخاسرون

ويأتي تصريح ترمب، بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام إيرانية، بإيقاف طهران تبادل الرسائل مع واشنطن، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي في لبنان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن لبنان كان جزءاً من شروط وقف إطلاق النار، ومع خرق هذا الاتفاق حالياً في جميع الجبهات بما فيها لبنان، فإن الفريق الإيراني المفاوض سيوقف الحوارات وتبادل النصوص عبر الوسطاء.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات دون استثناء، بما فيها الساحة اللبنانية، محذراً من تداعيات أي خرق للاتفاق.

وقال عراقجي في منشور باللغة الانكليزية، عبر منصة "إكس"، إن "وقف إطلاق النار هو وقف لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مضيفاً أن "انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يُعد انتهاكاً للاتفاق على جميع الجبهات".

وحمّل الوزير الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية ما قد يترتب على أي خرق محتمل للاتفاق، مؤكداً أن تداعيات ذلك تقع على عاتق الطرفين.