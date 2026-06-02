إيران: لا رد حتى الآن على المذكرة الأميركية

شفق نيوز- طهران

كشف مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض، يوم الثلاثاء، أن نص مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة ما يزال قيد الدراسة داخل طهران، مؤكداً أن الجانب الإيراني لم يرسل أي رد رسمي حتى الآن.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن المصدر قوله إن تاريخ الولايات المتحدة في عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة وانعدام الثقة المتراكم بين الطرفين يدفع إيران إلى التعامل مع المذكرة بدرجة عالية من التشدد والحذر.

وأضاف أن واشنطن تشعر بالقلق من تداعيات الحرب، في حين أن طهران "تشعر بالقلق من الاتفاق"، في إشارة إلى المخاوف الإيرانية من تكرار تجارب سابقة لم تحقق فيها مكاسب ملموسة.

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة "أنفقت كثيراً على هذه الحرب ولم تحقق النجاح الذي كانت تسعى إليه"، مؤكداً أن إيران، وبسبب التجارب الماضية، تركز حالياً على الحصول على ضمانات تفضي إلى مكاسب حقيقية وقابلة للتنفيذ قبل اتخاذ أي قرار بشأن المذكرة المطروحة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، عدم تلقيه أي رد من إيران بشأن التقارير التي تفيد بتعليق المحادثات.

وقال ترمب لقناة "NBC" إن الصمت لا يعني العودة لضرب إيران، لكن واشنطن ستبقي على الحصار، مضيفاً أن "حصار الولايات المتحدة على إيران كالفولاذ وسيبقى مشدداً.. يمكننا الانتظار طويلاً وهم الخاسرون".

ويأتي تصريح ترمب، بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام إيرانية، بإيقاف طهران تبادل الرسائل مع واشنطن، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي في لبنان.