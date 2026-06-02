روبيو يعلن عن تقدم في المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، عن وجود تقدم في المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي.

وقال روبيو في تصريحات صحفية، إن الإيرانيين وافقوا على التفاوض بشأن التخلي عن البرنامج النووي. والولايات المتحدة تتفاوض حالياً مع إيران على نقاط بالملف النووي رفضت التطرق لها سابقاً وعلى الكثير من النقاط أيضاً.

وأوضح أن "أميركا لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي تختبئ خلفه".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي، عن أمله في التوصل لنتيجة مقبولة بشأن مضيق هرمز‏.

وشدد، أن إيران إذا أصرت على إغلاق مضيق هرمز سيظل الحصار قائماً بقوة.

وختم روبيو حديثه بالقول، إن "الردع الإيراني التقليدي تآكل بشكل كبير، والحصار على موانئ إيران قوي وفعال".

ويأتي تصريح روبيو بعد ساعات من تأكيد وكالة أنباء "⁠فارس" ⁠شبه الرسمية الإيرانية، بأن تبادل ‌الرسائل بين إيران ‌والولايات المتحدة بهدف "التوصل إلى مذكرة تفاهم واتفاق لإنهاء ‌الحرب" توقف منذ بضعة أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض، أن نص مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة ما يزال قيد الدراسة داخل طهران، مؤكداً أن الجانب الإيراني لم يرسل أي رد رسمي حتى الآن.

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، عدم تلقيه أي رد من إيران بشأن التقارير التي تفيد بتعليق المحادثات.

وجاء تصريح ترمب، بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام إيرانية، بإيقاف طهران تبادل الرسائل مع واشنطن، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي في لبنان.