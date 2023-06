مردن یەکیگ لە ناودیارترین ئەکتەرەیل فیلم تایتانیک

شەفەق نیوز/ میدیایل راگەیانن ئەمریکی، سەرەخوەشی وە مردن ئەکتەر و دەرهێنەر لیو بالتەر کردن، ک لە تەمەن ٩٤ ساڵە دویاکووچی کرد.

تراڤیس برینیتون وەڕیەوبەر مەکتەو شانۆ لە پەیمانگای هونەری کالیفۆرنیا وت: بالتەر ژیانی خستە خزمەت هونەر و هوکارەکردن هونەر ئەکتەری، خوەنەوارەیل ریز و ئەغماز لەلی گردن، هەمیش بانگواز ئەرا مینەکردن راسی لە زانست و ژیان کردیاد، و میراتییە هەر لە کار و میژوو کەسەیل فرەیگ وەردەوام بوود.

بالتەر لە برۆکلین لەداڵگبوی، و دەسکردە بەشداریکردن لە نمایشەیلیگ جویر "Mad of Chaillot" و "Enemy of the People"، و لە ساڵ ١٩٦٧ ئەرا یەکەم جار لە تەلەفزیۆن دیار دا لە سریاڵ Run From Your Life، ئیجا لە چەن کاریگ تەلەفزیۆنی دەرکەفت جویر The A-Team و Charlie's Angels و Columbo، وەلی وەشیوەیگ تایبەت لە فیلم تایتانیک دیار بوی.

خەوەر مردن بالتەر لەی وەختە تیەێد ک هیمان میدیایل راگەیانن جەهانی خەوەر گومابوین ژیردەریایی "تيتان" بڵاو کەن، ک پەنج کەس لەناوی بوین، خوازینە لە نزیکەو بنووڕنە جیماگەیل کەشتی تایتانیک لە قویلایی زەریای ئەتڵەسی.