ئۆکرانیا ویرانکردن کەشتی رووسی گەپیک راگەینێد

Category: هــــه‌واڵ جیــهانى

Date: 2022-03-24T08:28:07+0000
ئۆکرانیا ویرانکردن کەشتی رووسی گەپیک راگەینێد

شەفەق نیوز/ ئۆکرانیا راگەیان ویرانکردن کەشتی گەپیگ ئەرا رووسیا لە نزیک بەندەر بیردیانسک، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، وەگورەی بەیاننامی دەریاوانی ئۆکرانیا.   

بەیاننامەگە دیاری کرد ک ئەو کەشتی گەپ رووسیا وەناو (ئورسک) نزیک بەندەر بیردیانسک لەبان دەریای ئازۆف باشوور خوەرهەڵات ئۆکرانیا ویران کریا.  

وەگەرد بەیاننامە کوڵەگە وینە و پارچە ڤیدیۆی ئاگر و دۊکەڵ خەسیگ لە بەندرەگە بڵاو کریا. 

دانیشتگەیل ئەو ناوە باس دوو رممەی گەورە، شەوەکی ئمڕوو، لە ناو ئەو شارە کردن. 

تا ئیسە سوپای رووسیا باسیگ لەی باوەتە نەکردیە.      

https://web.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/pcb.340844301416492/1356157844889589/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARANWOZB07rWZ6VZ8Rjt3UWgZNWT32F4iIE74-UOkrbgCjxr4BeHXKboFNVsFtooYMMLSxJ4nOIQFfrN&__xts__%5B0%5D=68.ARDvE02CAHdQ3BdkamfKNvcUdbnjHW008RJLpBAZlKGu9AmCm_x9XLZImAz2pgNCYmC8DmLox85SheYZOx-8Kk90zAJTyiNGnfhfa4sufMHkuiCntbss4PG2TwE2_tBZo5IB-77wz9eMGuLhOWpaH0_FBezgQITvKy4s1qv6i5CKTQzEibS1E50HoRUbGPfM4vw4VYhQfc5rG5QmeFGy-ArZQhdsNKeKcMCyuM33f8AdUOj83n4gmV6j2EiVJWT68tx9So5fSeunRERQfIAzxqVzSHQUWgXXCgv8p2-1u3lUT09o1qg

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