Cold snap brings snow to Iraq’s Mount Sinjar
Shafaq News – Nineveh
On Tuesday, snow fell on Mount Sinjar in Nineveh Province, northern Iran, covering the mountain’s slopes as temperatures dropped sharply.
الثلوج تغطي جبل سنجار في الموصل ❄️🌨️موسم خير وبركة على العراق وان شاء الله لبلاد المسلمين#العراق_بصورة_أوضح pic.twitter.com/O7LLjqLLFo— 𝐁 𝐀 𝐒 𝐈 𝐌 -نوستالجيا🍂 (@BasimHKH) December 16, 2025
Tapes circulating on social media revealed roads winding up the mountain covered in fresh snow. The mountain appeared fully blanketed, while fog hovered over the area, partially obscuring the slopes and surrounding terrain.
الثلوج تغطي جبل سنجار في محافظة نينوى بشمال غرب العراق.#العراق pic.twitter.com/KHjlaDUlIS— مصطفى كامل (@mustafakamilm) December 16, 2025
Mount Sinjar lies in a border area west of Nineveh, near the Iraqi–Syrian–Turkish border triangle, and is among the region’s highest elevations, making it more prone to snowfall during temperature drops.
ثلوج على قمة جبل سنجار الشامخ #ايزيدخان pic.twitter.com/PdtDkEthZ2— jalal☀️ (@qqwsdx) December 16, 2025