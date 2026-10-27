Shafaq News- Amman/Damascus

Syria and Jordan agreed on Wednesday to form a joint security committee to investigate the circumstances of recent Jordanian airstrikes on Syrian territory and assess their impact, while Amman expressed regret over civilian casualties and reaffirmed its respect for Syria’s sovereignty and territorial integrity.

The agreement was reached during a phone call between Syrian Foreign Minister Asaad al-Shaibani and Jordanian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi, according to a joint statement by the two countries’ foreign ministries.

The committee will establish the details of the recent military operations and assess their consequences. Both sides also agreed to strengthen field and intelligence coordination to counter terrorist threats while ensuring respect for Syrian sovereignty and protecting civilians.

Al-Safadi and Al-Shaibani discussed Jordanian military strikes against sites inside Syria that Amman said were linked to the Islamic State (ISIS) group. Al-Safadi maintained that the operations were based on field intelligence indicating confirmed threats and imminent terrorist attacks targeting Jordan’s security.

The ministers inisters emphasized the importance of addressing the fallout from the incident through direct dialogue, preserving bilateral relations and strengthening institutional cooperation to tackle shared security challenges.

بيان صحفي مشترك صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي @AymanHsafadi اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني @AsaadHShaibani. وأكّد الوزيران خلال الاتصال على العمق التاريخي للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتجاوز كل ما من شأنه تعكير صفوها من خلال الحوار الأخوي الصريح والمسؤول، وانطلاقًا من الاقتناع الراسخ بترابط أمن البلدين ومصيرهما المشترك. وشدّد الصفدي على احترام الأردن الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وأكّد أنّ الأردن يعتبر أمن سوريا واستقرارها جزءًا من أمنه، ويعتز بما وصلت إليه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين من تعاون وتنسيق وثقة غير مسبوقين. وبحث الوزيران تداعيات عمليات القصف التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية يوم أمس ضد مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي أكّد الصفدي أنّها جاءت استنادًا إلى معلومات ميدانية ولتحييد تهديدات مؤكّدة وعمليات إرهابية وشيكة كانت تستهدف أمن الأردن. وأعرب الصفدي عن بالغ الأسف والألم على سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء خلال هذه العمليات المُوجَّهة ضد تنظيم داعش الذي يشكل خطرًا مشتركًا على البلدين، وقدّم أحرّ التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق بهم، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وشدّد الصفدي على أنّ الأردن حريص على سلامة المواطنين السوريين حرصه على سلامة مواطنيه. وشدّد الصفدي والشيباني على أنّ العلاقات الأردنية-السورية تشهد تعاونًا وثيقًا لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها دحر الإرهاب ومكافحة عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود من خلال قنوات مؤسسية فاعلة ومستدامة. وإدراكًا لأهمية التنسيق الميداني والأمني المباشر في جهودهما المشتركة لدحر الإرهاب وحماية المدنيين ولضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية، اتفق الوزيران على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، وبما يضمن صون السيادة السورية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء، ويعكس صلابة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. #الأردن #سوريا