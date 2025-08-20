Basrah crude edges lower despite global oil gains
2025-08-20T06:58:53+00:00
Shafaq News – Baghdad
Basrah crude prices slipped slightly on Wednesday even as global oil benchmarks rose on renewed supply concerns.
Basrah Heavy crude fell 9 cents, or 0.14%, to $64.38 a barrel. Basrah Medium also declined 9 cents, or 0.13%, to $67.63.
The dip came as Brent crude gained to $65.93 and US West Texas Intermediate to $62.72, supported by fears that sanctions on Russian exports could persist amid protracted peace talks with Ukraine.