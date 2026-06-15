من صناديق بِرن إلى ديمقراطية الأرض.. حتمية الاستفتاء الدولي لقبول الإنسان

تمر القارة الأوروبية والمجتمع الغربي بتحول بنيوي، فمع دخول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ الإلزامي الكامل في 12 يونيو 2026 تتكشف أزمة هوية حادة تتأرجح بين حاجة اقتصادية ماسة لقوة بشرية فتيّة وصعود سياسي يميني شعبوي يعتاش على فكرة النقاء الديموغرافي. إن تفكيك مشهد التصويت السويسري اليوم على مبادرة سقف الـ 10 ملايين نسمة يمثل المدخل لفهم استراتيجية غربية أوسع تُدار بخلفيات ثقافية ودينية مخفية، تُنتهك في سبيلها أقدس المعاهدات الدولية.

التمييز الهيكلي: اللاجئ المقبول ضد الشرقي المهدد

تكشف السياسات الأوروبية الحديثة عن ازدواجية معايير واضحة بناءً على الخلفية العرقية والدينية:

الاستثناء الأوكراني، فعّل الاتحاد الأوروبي توجيه الحماية المؤقتة، مانحاً ملايين الأوكرانيين حق الإقامة والعمل الفوري والتعليم والرعاية الصحية دون الحاجة للمرور بمراكز الاحتجاز أو دهاليز البيروقراطية.

عقيدة الدول الآمنة للشرقيين، بموجب تشريعات 2026 أصبحت طلبات اللجوء القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا تُفرز تسريعاً داخل مراكز احتجاز حدودية مغلقة إذا كانت نسبة قبول جنسياتهم أقل من 20% مع إمكانية ترحيلهم قسراً إلى دول عبور، مثل رواندا أو موريتانيا أو تونس بناءً على اتفاقيات مالية لـ تصدير الحدود.

ما خلف الستائر: ديموغرافيا معلنة وعقيدة دينية خفية

تُطرح القوانين ضد المهاجرين تحت غطاء حماية البنية التحتية وأموال دافعي الضرائب، لكن التحليل يبرز آليات مغايرة:

الهروب الثقافي والديني، يُنظر إلى المهاجر الشرقي أو الأفريقي (المسلم) كمهدد وجودي لـ الهوية المسيحية-اليهودية للقارة وتتحدث خطابات اليمين علناً عن استبدال سكاني عظيم.

المصالح الشعبوية، تحولت الهجرة إلى الورقة الانتخابية الرابحة، فكلما عجزت الحكومات الغربية عن حل أزمات التضخم أو السكن الناتجة عن سياساتها يتم توجيه غضب المواطنين نحو اللاجئ.

حقيقة الإعمار والشيخوخة: التناقض الغربي الحاد

يقع الغرب في معضلة اقتصادية غير قابلة للحل دون الوافدين فبيانات عام 2026 تؤكد:

أزمة الشيخوخة، نسبة السكان فوق 65 عاماً في أوروبا الغربية ستصل إلى 27% قريباً، مع هبوط معدل الخصوبة إلى 1.5 طفل لكل امرأة (المطلوب للاستقرار هو 2.1).

حقائق التاريخ، كما أعادت الأيدي العاملة الشرق أوسطية والأفريقية بناء أوروبا من الركام بعد الحرب العالمية الثانية فإن قطاعات الرعاية الطبية والبناء والزراعة في الغرب تُدار اليوم بنسب تتجاوز 30% إلى 40% من المهاجرين وأبنائهم.

المفارقة الاستراتيجية، يريد الغرب عقول وسواعد الشرق وأفريقيا لإنقاذ صناديق التقاعد ونظامه الصحي لكنه يرفض أجسادهم وهوياتهم الثقافية.

الخروقات القانونية والانتهاكات الصارخة للمعاهدات

شهد عام 2025 والنصف الأول من 2026 تصاعداً في الانتهاكات الموثقة قانونياً من قبل هيومن رايتس ووتش ومجلس أوروبا خرقاً لاتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

خرق مبدأ عدم الرد القسري، وثقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قيام دول كاليونان وإسبانيا بعمليات صد عنيف جماعية للاجئين في البحر دون تسجيل طلباتهم خرقاً للمادة 3 (حظر المعاملة غير الإنسانية).

أكذوبة الوهم القانوني بعدم الدخول، شرّع ميثاق 2026 اعتبار المهاجر في مراكز الاحتجاز الحدودية أنه لم يدخل أراضي الدولة قانونياً مما يُسقط عنه الضمانات الإجرائية ويسمح باحتجازه تعسفياً لـ 6 أشهر (انتهاك للمادة 5 الخاصة بالحق في الحرية).

تجريد الطعون من الأثر الموقف، ترحيل طالب اللجوء المرفوض فوراً حتى لو قدم طعناً قضائياً أي يُطرد قبل أن ينظر القاضي في طعنه.

المغالطة الوجودية: عولمة الأزمات ومحلية الحلول

يرتكب الغرب مغالطة بنيوية، فهو يعولم حركة رأس المال، والتدخلات العسكرية ويتسبب عبر نمطه الصناعي في التغير المناخي الجاف الذي يضرب الشرق الأوسط وإفريقيا ويدمر سبل عيشها، ولكن عند تدفق الضحايا والهاربين من الموت يغلق الغرب الأبواب متذرعاً بالسيادة والقوانين الدستورية المحلية. الحقيقة العارية خلف الستار، الغرب يستهلك جغرافية الشرق وثرواته ونفطه، ويرفض إنسانه وتدفقاته الديموغرافية.

نحو ديمقراطية عالمية: الاستفتاء الأممي كبديل للشوفينية المحلية

أمام هذا الانسداد الأخلاقي يجب وضع المنظومة الدولية أمام طرح ثوري، فبما أن أزمات الحروب والمناخ عالمية الصنع لا يجوز أن يتقرر مصير ملايين البشر بناءً على تصويت محلي لـ 5 ملايين مواطن سويسري محكومين بالخوف والشحن الحزبي. ومن هنا نطرح مقترحاً بضرورة تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لآلية الاستفتاء الدولي لقبول الإنسان، كركيزة عابرة للحكومات تقوم على:

الملكية المشاعية للأرض، حق التنقل والنجاة هو حق أساسي فوق سيادات الدول.

المسؤولية التناسبية العكسية، كل دولة تساهم في النزاعات أو تلوث المناخ تُجبر قانونياً باستيعاب حصص لاجئين مكافئة لسياساتها.

والواقع صادم، فلو جرى هذا الاستفتاء اليوم، ستنجح الأحزاب المتطرفة في الغرب لنجاحها في أمننة الشرقي وتحويله لتهديد بينما ستصوت الشعوب المنهكة في الجنوب بـ نعم عارمة لاسترداد عدالة تاريخية مسلوبة.

إلى أين تتجه البشرية؟

السيناريو الأول (أوروبا القلعة)، فرض سياسة الصفر لجوء والاعتماد على الأتمتة. النتيجة: انهيار قطاعات الخدمة والرعاية الصحية الأوروبية نتيجة الشيخوخة، وتحول المتوسط لمشرحة عسكرية تديرها الطائرات المسيرة.

السيناريو الثاني (النفعية الرأسمالية)، استبدال اللجوء بـ تأشيرات سخرة مؤقتة تفرز المهاجرين كسلع؛ يُؤخذ الشاب القوي والعقل المبتكر، ويُلقى بالباقي في معسكرات معزولة. النتيجة: سقوط المنظومة الأخلاقية لعام 1945 وتحول حقوق الإنسان لامتياز عرقي.

صرخة في وجه الضمير العالمي

إن ما يحدث اليوم خلف أبواب مراكز الاقتراع في برن ليس تنظيماً إدارياً، بل هو افتراس سياسي لكرامة الإنسان. عندما تبتكر دولة ما فانتازيا قانونية تدعي أن الإنسان الواقف على أرضها لم يدخلها بعد لشرعنة طرده، فإنها تطلق رصاصة الرحمة على قيم التنوير التي طالما تباهت بها.

الخطر الحقيقي ليس الشرقي الزاحف نحو الحياة، بل هو الغربي المنغلق خلف أسوار الخوف والنفاق. القوة البشرية الفتية في الشرق والأطراف هي ثروة العصر القادم، والتاريخ يعلمنا أن القلاع التي تُبنى بالخوف والتمييز تنتهي دائماً بالانهيار من الداخل، لأن الإنسانية لا تتجزأ والارض لمن يعمرها.