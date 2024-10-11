لماذا لا يمكن أن يخسر البارتي؟

إستناداً إلى المعطيات السياسية الحالية في إقليم كوردستان، يمكن القول أن العلاقات بين الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية مرّت بتغيرات كبيرة ومحطات عديدة، والخلافات الحادة التي تراها اليوم لم تبدأ مع بداية الحملة الإنتخابية لبرلمان كوردستان، ولن تنتهي يوم الإقتراع أو بعد إعلان نتائج الانتخابات أو حتى رؤية المخرجات النهائية للعملية الانتخابية وتشكيل حكومة الإقليم الجديدة، لأنها (أي الخلافات) بالأساس هي نتيجة لتراكمات سياسية وتاريخية وثقافية أدت الى التركيز على المصالح الخاصة وإنقسام الوعي وإرجاء الأولويات.

على الصعيد السياسي، أصبحت هذه الخلافات جزءًا من واقع مصيري يتعلق بوحدة البلد وأمنه، وهي نابعة من سياسات تهدف إلى معاداة الحقوق الوطنية والقومية والدستورية لشعب كوردستان، ومحاولة نشر العداء بين الكوردستانيين من قبل جهات ذات نوايا سيئة.

وتاريخيًا، تعود جذور هذه السياسات إلى عقود مضت، حين أعلن فيها دون خجل بأن القيم يمكن أن تداس من أجل السيطرة على مراكز القرار. وتم توثيق هذه الأفكار في كراسات وكتب مليئة بالمفاهيم الخاطئة التي تجاوزتها الإنسانية.

أما ثقافيًا، فهناك توجه لتبسيط الأمور واختزالها في هدف واحد، وهو إضعاف الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) وإيذائه بأي وسيلة، مهما كان الثمن. ويعتمد البعض منهم على الإبتزاز والبعض الآخر على التزوير والدعم الخارجي، كما ظهر مؤخرًا في التسريبات الصوتية الفاضحة والواضحة بين الأخوين الطالبانيين التي انتشرت في وسائل الإعلام .

تصرفات بعض السياسيين في كوردستان اليوم غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين أبناء الشعب الواحد. ومواقفهم تجاه البارتي وحكومة الإقليم والشهداء وعوائلهم غير مبررة، وتعتمد على ثقافة الإنكار والخطاب الإعلامي التحريضي القائم على الأكاذيب والمبالغات وتشويه الحقائق. وهذا السلوك يثبت أن الموهومين والساعين لترويج تلك الثقافة لا يمكن إعتبارهم وطنيين حقيقيين ملتزمين بمبادئ حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، وبناءً على ذلك فان الشراكة مع هؤلاء، سواء الذين تأثروا بالأحداث الإقليمية والدولية أو الذين تراودهم الأحلام في تحقيق بعض المكاسب على حساب البارتي، من خلال ممارسة التزوير أو القيام بنشاطات إستباقية تُرضي بعض الأطراف أو تستثمرها في معاداة الأولويات الكوردستانية، أصبحت عملية مستحيلة، ومع البعض ألأطلراف الأخرى مملة ومكررة وعديمة الجدوى، وان ما قيل خلال السنوات العشرين الماضية وما يقال الآن ليس إلا محاولة لتكدير الإجواء في كوردستان وتقديم المبررات لسلب البارتي من حقوقه الدستورية وشرعيته التي ارتبطت بالنضال الوطني، بل حتى محو وجوده على الساحة.

ما لم يدركه السياسيون السابقون في كوردستان، الذين خسروا معاركهم ضد البارتي ودفعوا أثمانًا سياسية باهظة ولم يخرجوا من الدنيا إلا مهزومين مكللين بعار محاصرة ومحاربة البارتي، هو أن البارتي لا يفشل، بل يفشل خصومه. وما لا يفهمه السياسيون الحاليون هو أن البارتي، بجماهيره ونهجه وصبره، يستطيع إحباط خصومه وأعدائه. ومحاولات معاداة البارتي، سواء بدعم خارجي أو بقرار داخلي، لا تعني تحقيق النجاح، ولا تغطي على فشل. هذه المحاولات لن تثني أعضاء ومؤيدي البارتي عن التمسك بمبادئهم وحقوقهم، ولن تمنعهم من المطالبة بحقوق شعبهم والالتفاف حول قيادتهم. بل على العكس، تعزز معنوياتهم وتزيد من إصرارهم وصلابتهم وتجدّد فيهم روح الوطنية والقومية التي لم تغادر ضمائرهم.