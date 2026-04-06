رسالة: أنقذوا أموال العراق

رسالة وطنية

إلى/ السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

السيدة وزيرة المالية المحترمة

السيد محافظ البنك المركزي العراقي المحترم

تحية واحترام

نظرا لما يجري من أحداث جيوسياسية خطيرة حول بلدنا العزيز، ودخول موارد العراق المالية في عنق الزجاجة..

أرجو، باسم الشعب العراقي، منكم التفضل بالإسراع في سحب احتياطيات الذهب المخزونة خارج العراق، وإيداعها في خزائن البنك المركزي العراقي.

وبيع كافة سندات الخزانة الأمريكية التي بحوزة البنك المركزي العراقي، فورا، وتحويل أقيامها إلى سبائك ذهبية وإيداعها لدى خزانة البنك المركزي العراقي.

وتصفية الحسابات مع البنوك المركزية والمصارف العالمية، وإجراء المقاصّات اللازمة، وسحب الأموال الفائضة إلى خزانة البنك المركزي العراقي.

والقيام، من الآن فصاعدا، بايداع واردات الصادرات النفطية لدى البنك المركزي العراقي او أي مصرف عالمي موثوق، وترك إيداعها لدى البنك الفدرالي الأمريكي.

سارعوا.. اليوم، قبل غد، وقبل فوات الأوان، وإلا فستكونون مسؤولين عن ضياع المال العام، وعن أزمات المواطنين الاقتصادية.

هذا ليس طلب ولا أمر.. بل هو نداء مواطن يخشى الضرر على نفسه وشعبه ووطنه، وهو نداء يمكن إجابته إن وُجدت الإرادة.

وما على الرسول إلا البلاغ المبين.