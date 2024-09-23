بداية دوري محلي بطعم دولي

مع انطلاق مباريات دوري النجوم العراقي بنسخته الثانية 2024- 2025. شهد المجتمع الرياضي العراقي أول بداية حقيقية لدوري يتوقع منه أن يقدم كرة قدم عراقية متطورة فنيا وإداريا من خلال تنفیذ مشروع دوري النجوم الذي يعتبر بداية لدخول عالم الاحتراف الرياضي و تطبيق المعايير الدولية.

بحضور جماهير غزيرة تجاوزت 30 الفا و بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان و رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم و رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني، و عدد من الشخصیات الریاضیة و المسؤلین، شهد ملعب نادي دهوك الرياضي حفل الافتتاح الرسمي لدوري نجوم العراق بكرة القدم و ذلك يوم الجمعة 20 أيلول 2024 كما شهدت مباراة بين النادي الضيف و نادي الزوراء الرياضي ضمن مباريات هذا الدوري و الذي إنتهت بهدف وحید لنوارس العاصمة.

الدوري العراقي المعروف بالممتاز و الذي تحول إلى دوري النجوم يحتفل باليوبيل الذهبي بمرور خمسين نسخة منه علی مدی اکثر من سبعین سنة، و الآن نحن نعيش النسخة الحادية و الخمسون منه. لقد كان الكلام عن إستحداث دوري للمحترفين بكرة القدم و العمل على تطبيق الدساتير و التعليمات الخاصة بهذه الدوريات و التي تصدر من الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمرا بالغ التعقید ، إن هذه الأنظمة العالمية لها جانب فني متعلق بكرة القدم كرياضة و جانب إداري متعلق بإدارة هذه الدوريات و عمل الاتحادات الرياضية. لكن الجانب الذي يمكن أن نقول عنه تحدي لكرة القدم العراقية هو ما يتعلق بعمل الاندية و إلتزامها بتطبيق هذه المتطلبات و هي إدارية و قانونية و مرتبطة بمدى جاهزية الملاعب .

مع ذلك يمكن لطريق الالف خطوة للدوري العراقي أن یبدأ من خطوة إقرار تنفيذ دوري النجوم من قبل المکتب التنفیذي لاتحاد کرة القدم. لقد شهد ملعب نادي دهوك الریاضي إحتفالية رائعة لكن ما لا يمكن تغطيته بغربال هو أن هذا العمل الراقي صدر من إدارة تعي مسؤوليتها و تحدياتها الجديدة و تخطو نحو مستقبل سليم و صحيح لكرة القدم. إن ما يمكن أن يشهد له كل من يعمل في مجال رياضة كرة القدم في العراق أن التغيير في إدارة نادي دهوك في الانتخابات الأخيرة كان نقلة نوعية في فهم العمل في إدارة الاندية من خلال تواجد عدد من الشخصيات الشابة و الاكاديمية و الطموحة التي تعرف دهاليز و خبايا كنز النجاح و تبحث عن التمییز و الرقي. أن الفرحة لتملأ القلب و تشرح الصدر حيث الأمل بالمستقبل و الأجيال القادمة بدأ يثمر.

قد لا يكون معروفا للبعض أن محافظة دهوك تمتلك إمكانيات ممتازة في مجال التنظيم و إدراة المناسبات و الاحتفالات الوطنية و الدولية، و هو ماشهدناه في السنوات السابقة في مجال الریاضة و الفن و السینما. إن هذه المدينة يمكن أن ترفد و تعضد جهد إتحاد كرة القدم في إنجاح عمليات التنظيم للمناسبات المهمة علی مستوی العراق أو ذي التابع الدولي. یمکننا أن نقول إن نجاح ریاضة كرة القدم في العراق هو داعم للرياضة بشكل عام ، حيث أن المساحة الاعلامية التي تغطيه و تتفاعل معه هي واسعة جدا کما أن تأثر المسؤلین بها یتجاوز الریاضات الاخری، و بهذا يمكن لها أن تکون عاملا مؤثرا و بشكل إيجابي في رفع درجة الاهتمام و التغطية الاعلامية بالرياضات الأخرى في البلد.