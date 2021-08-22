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التعليم الطبي في العراق.. من سيء إلى أسوأ

Category: مقـالات

Date: 2021-08-22T08:28:19+0000
التعليم الطبي في العراق.. من سيء إلى أسوأ

لو تحدثنا عن التعليم الطبي العالمي اليوم، لوجدنا إنّ أبرز ما يميزه هو أن الطالب الجامعي هو محور العملية التعليمية، إضافة إلى أهمية اكتساب المهارات الأكاديمية من العام الأول في الدراسة والاهتمام بالمهنية وسلوكيات الممارسة الطبية. فقد أصبح من المعروف عدم فاعلية الأسلوب التلقيني في العملية التعليمية المطبقة الآن في التعليم العالي بشكل عام، والطبي بشكل خاص حيث ينبغي على الطالب أن يكون نشطاً في الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة خاصةً مع الثورة التي حدثت في مجال الاتصالات والمعلومات والوسائط، والتقدم السريع في العلوم الطبية ومهارات البحث العلمي.

ولهذا نرى أنه على جميع كليات المجموعة الطبية وفي جميع الجامعات العراقية أن تقوم بتسريع التغيير في التعليم الطبي من خلال إنشاء نظام يقوم بتدريب الأطباء والمهن الطبية والصحية الأخرى لتلبية احتياجات المرضى وتوقع التغييرات المستقبلية.

هذا وقد تواصلنا شخصياً مع الأكاديمية البريطانية لتطوير التعليم الطبي والقائمين على التعليم الطبي إضافة إلى مؤسسات طبية أكاديمية أخرى حيث أبدى الجميع إستعدادهم لمساعدة العراق في تطوير نظامه الطبي التعليمي، وبشكل خاص العلوم الطبية الأولية Basic Medical Sciences.

وفي مجال التعليم الطبي، أرى إن واجبنا أن نجعل المهن الطبية تتماشى مع مهنة الطب في القرن الحادي والعشرين في جميع المجالات التالية:

  1. جعل التكنولوجيا وتعزيزها في خدمة التعليم الطبي

  2. توفير الخدمات الصحية الرقمية

  3. تطوير الطب الرقمي

ولهذا يجب العمل على:

يجب أن يكون الملفت في منهج التدريس المُطبق في كليات المجموعة الطبية هو أن تقييم الطالب لا يُبنى على مجرد إكمال مقررات دراسية معينة بنجاح، وإنما على أًسس اكتساب القدرات والكفاءات التي يجب أن يكون قد اكتسبها الطالب الخريج وقياس قدرات الممارسات الحقيقية وليس قدر المعلومات النظرية التي يعرفها الطالب فحسب.

ومن خبرتنا في مجال التعليم الطبي في بريطانيا، التي تعتبر رائدة في هذا المجال، فإننا نرى أن بقاء التعليم التقليدي في كليات المجموعة الطبية على ما هو عليه الآن والذي لا يتماشى إطلاقاً مع التطور الحاصل في هذا الجانب من التعليم، فإن التعليم الطبي في العراق سيبقى يسير من سئ إلى أسوء، في وقت هناك منظمات دولية عديدة بإمكانها مد يد المساعدة لتطوير هذا التعليم وجعله يعود بمساره الموازي لأفضل أنظمة التعليم الطبي في العالم.

أ. د. محمد العبيدي

بروفيسور متخصص بعلم الفسلجة والعقاقير الطبية، ومستشار بالإدارة الصحية وخبير دولي بالصحة البيئية والتغذية العلاجية

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