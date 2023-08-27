نُشر لنا حديثاً دراسة بعنوان "البصيرة الاستراتيجية - مهارة ضرورية للتحول المستقبلي" والتي غطت موضوعاً بالغ الأهمية، وربما من أهم القضايا التي تواجه المجتمع في الوقت الراهن ووسط المتغيرات المستمرة وكيف نستطيع ان نخطط للمستقبل على اسس علمية. وهنا، اجد نفسي مضطراً للاعتراف بحداثة موضوع البصيرة الاستراتيجية في العراق في الميدانيّن العلمي والعملي، ومحتمل بأني لم أتمكن من إعطائه حقه، ولكن يكفيني شرفاً ببذل كل الجهد للتطرق إلى هذا الموضوع من مختلف جوانبه.

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