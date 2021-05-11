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صلاح الدين تؤكد عدم وجود أزمة مياه: مصادرنا المائية وفيرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-11T12:20:20+0000
صلاح الدين تؤكد عدم وجود أزمة مياه: مصادرنا المائية وفيرة

شفق نيوز/ اكدت محافظة صلاح الدين اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي أزمات قريبة أو بعيدة بالمياه الخام، مشيرة إلى ان المياه مؤمنة لاغراض الشرب والبستنة والخطط الزراعية.

وقال مدير الموارد المائية في صلاح الدين بسام عبد الواحد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المياه مؤمنة بشكل تام لمحطات التصفية والخطط الزراعية وارواء البساتين طيلة فصل الصيف بفعل توفير الإيرادات المائية القادمة من الزاب الاعلى في اربيل والزاب الاسفل في كركوك وسد الموصل".

واشار عبد الواحد؛ إلى أن "صلاح الدين بدأت بتعزيز مياه نهر الفرات عن طريق ناظم الثرثار وبواقع 80 -90 م3"، مبينا أن "صلاح الدين تحوي 5 جداول اروائية (الاسحاقي، ري الطوز، العلم، البو عجيل، الرصاصي، ومكيشيفة).

وأشار مدير الموارد في المحافظة، إلى أن "فرق الرصد والمتابعة اليومية للموقف المائي ومناسيب الانهر والجداول مستمرة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع أي طارئ".

وتعصف ازمة مياه وشبه جفاف عدة محافظات بسبب انحسار وانعدام الأمطار الشتوية وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وفشل الجهود الدبلوماسية في تأمين حصص العراق المائية من الأنهار والجداول من دول الجوار.

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