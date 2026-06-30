سحب يد رئيس جامعة تكريت 60 يوماً بسبب مخالفات إدارية (وثيقة)

شفق نيوز- صلاح الدين

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، عبد الحسين الموسوي، يوم الثلاثاء، سحب يد رئيس جامعة تكريت "وعد محمود رؤوف"، لمدة 60 يوماً، لحين استكمال أعمال اللجان التحقيقية المشكلة للنظر في الشكاوى المقدمة بحقه.

وأفاد مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، بأن "قرار سحب اليد جاء على خلفية وجود مخالفات إدارية وشكاوى جرى فتح تحقيق بشأنها، مبيناً أن اللجنة التحقيقية ستواصل أعمالها خلال مدة الستين يوماً لتحديد طبيعة المخالفات وحجم التقصير، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".

وأضاف أن "الوزارة كلفت مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، الدكتور حامد الصحن، بتولي مهام رئاسة جامعة تكريت وكالة، إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور توصيات اللجنة المختصة".