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الفلوجة تطالب بزيادة تعويضات الحرب: لا تتلاءم مع الضرر الكبير

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-18T05:53:10+0000
الفلوجة تطالب بزيادة تعويضات الحرب: لا تتلاءم مع الضرر الكبير

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء الفلوجة، مؤيد الدليمي، يوم الأربعاء، بأن مبالغ التعويضات التي تم صرفها لمستحقيها من المتضررين جراء الحرب التي تعرضت لها محافظة الانبار ضد تنظيم داعش، لا تفي بالغرض مقارنة بحجم الدمار الذي تعرضت لها ممتلكاتهم إبان الحرب.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت المباشرة بصرف مبالغ تعويضات الدور المتضررة نتيجة احتلال داعش للمحافظة، منذ قرابة الشهرين، حيث تم استلام ثلاث دفعات، وتم وتوزيعها على مستحقيها، لكنها مبالغ قليلة جداً".

وكشف عن أنه "سيتم خلال اليومين القادمين استلام وجبة رابعة من مستحقات المتضررين، ويتم توزيعها فور وصولها".

ولفت الدليمي، الى ان "المبالغ التي تم صرفها لا تتوافق مع نسبة الضرر الكبير الذي تعرضت له الفلوجة، ويعتقد البعض أن هذه المبالغ تعد كبيرة وتسد نسبة جيدة من مستحقات المتضررين، ولكن في الحقيقة اذا قارنا هذه المبالغ بنسبة الضرر فهي لا تفي بالغرض".

وأشار إلى أن "هناك العديد من المواطنين لا زالوا غير قادرين على تأهيل منازلهم المدمرة، ولم يتم تسليمهم شيء من مستحقاتهم، بسبب عدم صرفها".

وطالب الدليمي، بضرورة زيادة مبالغ التعويضات، قائلاً "أطالب الحكومة المركزية ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بصرف مبالغ أكبر لمتضرري الفلوجة، كون نسبة الضرر كبيرة جدا، وأتمنى زيادة المبالغ ليتم صرفها على أكبر عدد من المستحقين، ليتمكنوا من تأهيل منازلهم التي دمرتها الحرب، كما اتمنى أن تباشر اللجان المختصة لإنجاز معاملات المتضررين بصرف مبالغ التعويضات التي هي دون الـ30 مليون دينار عراقي".

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