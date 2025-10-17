"الطائر الأخضر" يطلق خدمة إصدار بطاقة الصعود وتحديد المقعد إلكترونياً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، يوم الجمعة، إطلاق خدمة إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة (Boarding Pass) وتحديد المقعد إلكترونياً عبر التطبيق الرسمي للشركة أو موقعها الحجز الإلكتروني.

وأوضح مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخدمة تتيح للمسافر اختيار مقعده وإصدار بطاقة الصعود قبل أيام من موعد الرحلة بشكل مجاني دون الحاجة للمرور بكاونتر إصدار التذاكر في صالة المطار، مع منحه المرونة في حال السفر بحقائب صغيرة (Hand Bag)، أو يمكنه تسليم حقائبه الكبيرة لكاونتر الرحلة والتوجه مباشرة إلى بوابة الصعود".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت وتعزيز راحة المسافر في جميع مراحل السفر"، لافتاً إلى أن "هذه الخدمة هي باكورة مجموعة من الخدمات التجارية والإلكترونية الجديدة التي ستطلقها الشركة خلال الفترة القريبة المقبلة ضمن خطة مدروسة تهدف إلى توسيع قاعدة الخدمات الذكية وتحسين تجربة السفر مع الناقل الوطني".