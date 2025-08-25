نيجيرفان بارزاني يدعو الدولة العراقية للاعتراف الكامل بحقوق الإيزيديين

شفق نيوز- اربيل

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن المجتمع الايزيدي له الكثير من الحقوق، مشددًا على ضرورة أن تعتبر الدولة العراقية نفسها صاحبة هذا المكون أكثر مما هي عليه الآن.

وقال بارزاني خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر علمي حول إبادة الإيزيديين، الذي انطلقت أعماله اليوم في أربيل، أن الإقليم استقبل منذ بداية الكارثة مئات الآلاف من الإيزيديين كجزء من واجبه الوطني والإنساني، مشيراً إلى أن مئات البيشمركة ضحوا بحياتهم لحماية الإيزيديين وتحرير سنجار بقيادة الزعيم مسعود بارزاني.

وأوضح بارزاني أن التعامل مع هذه الكارثة كان بمثابة مسألة كوردستانية، لأن المكون الإيزيدي جزء أصيل من مكونات الإقليم، مشدداً على أهمية إحياء ذكرى هذه الكارثة بعدة طرق وفي عدة أماكن، ليعرف أبناء الأجيال الجديدة حجم المأساة التي حلت بهذا المكون.

وأشار إلى أن نحو نصف الإيزيديين لا يزالون يعيشون حياة صعبة داخل المخيمات، وأن هناك أطفالاً يبلغون من العمر 11 عاماً وقد عاشوا كل عمرهم في هذه المعاناة دون وجود أمل حقيقي لتغيير حياتهم ووضعهم.

وأكد أن "العراق دولة غنية والمجتمع الإيزيدي لديه الكثير من الحقوق كمواطنين عراقيين، ويجب على الدولة العراقية أن تعتبر نفسها صاحبة هذا المكون أكثر مما هي عليه الآن".

وأضاف، أن إقليم كوردستان مستعد لكل أنواع الدعم والتعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية، لتقديم كل المساعدات اللازمة للمكون الإيزيدي، مؤكداً أن من واجب الإقليم والعراق بذل كل ما في وسعه لإعادة الأمل للإيزيديين وتمكينهم من بدء حياة جديدة على ركام الخراب والمعاناة السابقة.

وشدد على أن تحقيق ذلك لن يكون ممكناً دون توفير العدالة، التي لا تقتصر على معاقبة مرتكبي الجريمة، بل تشمل أيضاً مساعدة الإيزيديين في جميع نواحي الحياة وإعطاء ضمانات بعدم التكرار.

وأضاف: "اليوم، أبسط حقوق الإيزيديين تتمثل في إمكانية توفير الأمن والاستقرار والعودة إلى مناطقهم، وتوفير الخدمات لهم وبدء حياة جديدة، لذا يجب تنفيذ اتفاقية حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية حول تطبيع الأوضاع في سنجار".