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معلومات جديدة قد تنهي أزمة القرآن الممزق في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-24T06:30:46+0000
معلومات جديدة قد تنهي أزمة القرآن الممزق في أربيل

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة أربيل عباس محمد يوم السبت عن تفاصيل جديدة حول حادثة المصحف الممزق، قائلا: إن الحادث لم يكن متعمدا.

وقال محمد في بيان اليوم، إن المصحف سقط من سيارة، وصاحبه من أُسرة أهل إيمان وتقوى، مشيرا إلى أن هذا الرجل وبعد تأدية صلاة التراويح في المسجد مع زوجته توجها من المدينة إلى قرية حاملين معهما بعض الأغراض من بينها مصحف داخل كيس وضعها على بدنة العجلة، ولكنهما نسيا أن يدخلاه في السيارة.

وأضاف "وعند وصولهما إلى القرية شرعا بالبحث عن المصحف ليتبين أنهما تركاه على السيارة، وبعدها سقط على قارعة الطريق".

وأوضح محمد أن "هذا الرجل قدم إلى إمام المسجد وأوضح له ما جرى واعرب عن قلقه الشديد"، مشيراً إلى أن إمام المسجد شهد على أن الرجل من المصلين، وأنه رفيقه.

وتابع عضو مجلس المحافظة أنه وبعد فريضة صلاة الصبح، ولطمأنة الجميع ساق إمام المسجد هذا الحديث، قائلاً إنه من المقرر أن يوضح الرجل اليوم ما جرى للرأي العام.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء أول أمس الخميس بقايا مصحف ممزق رميت بأوراقه على شارع 100 متر في اربيل وتحديدا أمام أحد المساجد.

وأعرب مقر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الجمعة عن اسفه للمشاهد المصورة التي تناقلتها مواقع على التواصل الاجتماعي مساء أمس والتي أظهرت أوراق مصحف ممزق مرمية على قارعة طريق في مدينة أربيل.

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