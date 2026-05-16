سفير الفاتيكان لمسعود بارزاني: نشكر كوردستان على فتح أبوابها للمنكوبين والمسيحيين

أعرب السفير الجديد للفاتيكان لدى العراق المونسنيور المطران ميروسلاف فاشوفسكي، خلال لقائه بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، عن شكر وتقدير الفاتيكان لإقليم كوردستان على فتح أبوابه للمنكوبين من مختلف مناطق العراق ولا سيما المسيحيين.

وذكر مقر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفير الجديد للفاتيكان فاشوفسكي، وخلال اللقاء، أعرب السفير عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان.

وأضاف البيان، كما نقل السفير الجديد شكر وتقدير الفاتيكان إلى بارزاني وشعب وحكومة إقليم كوردستان، لما قدموه من دعم وإغاثة للمنكوبين من مختلف مناطق العراق الأخرى في أوقات الشدة والمحن، وفتح أبواب الإقليم لاستقبالهم ومساندتهم، ولا سيما المسيحيين.

كما عبّر عن ارتياحه لثقافة التعايش وقبول الآخر السائدة في إقليم كوردستان، حيث تنعم جميع المكونات فيه بالعيش بطمأنينة وأمان، مثمناً دعم حكومة إقليم كوردستان لإنشاء الجامعة الكاثوليكية ومستشفى عنكاوا وعدد من المدارس الخاصة بالمسيحيين، لتتسنى لهم الدراسة بلغتهم الأم.

وفي جانب آخر من اللقاء، تطرق سفير الفاتيكان إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مسعود بارزاني إلى الفاتيكان، وكذلك الزيارة الأخيرة لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان السابق، إلى إقليم كوردستان.

من جانبه، هنأ مسعود بارزاني السفير الجديد للفاتيكان بمناسبة تسلمه مهامه، متمنياً له النجاح في مهمته الجديدة، وأكد دعمه لإنجاح عمله، مشدداً على أن التعايش وقبول الآخر في إقليم كوردستان أصبحا ثقافة يعتز بها الكوردستانيون، مؤكداً بذل كل ما يلزم من جهود للحفاظ على هذه الثقافة وتعزيزها.

وبحسب البيان، فقد سلط مسعود بارزاني الضوء على تضحيات قوات بيشمركة كوردستان خلال الحرب ضد إرهابيي داعش، دفاعاً عن جميع المكونات الدينية والقومية دون تمييز، حيث استشهد وأصيب عدد كبير من البيشمركة من أجل حماية أرض وشعب المنطقة على حد سواء.

كذلك أعرب مسعود بارزاني عن شكره لقداسة البابا وحكومة الفاتيكان على دعمهما المستمر لإقليم كوردستان، مثمناً حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة إلى الفاتيكان، راجياً أن يقوم قداسة البابا بزيارة العراق وإقليم كوردستان مستقبلاً.

وكان سفير الفاتيكان الجديد في العراق ميروسلاف فاشوفسكي قد التقى قبل أيام برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبرئيس حكومة الإقليم مسرور بازراني، كل على حدة، وبحثا تطوير العلاقة بين الجانبين، والتأكيد على تقديم الدعم الكامل من قبل حكومة الإقليم لإنجاح عمله، فيما ثمن السفير دور الإقليم في حماية المسيحيين.