نيجيرفان بارزاني يستقبل سفير الفاتيكان.. إشادة بدور الإقليم في حماية المسيحيين

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، مع سفير الفاتيكان الجديد في العراق ميروسلاف واتشوفسكي، تطوير العلاقة بين الجانبين، فيما ثمن السفير دور الإقليم في حماية المسيحيين.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال اللقاء، هنأ بارزاني السفير الجديد بمناسبة تسنمه مهام منصبه سفيراً للفاتيكان في العراق، متمنياً له النجاح في مهامه، ومؤكداً دعم إقليم كوردستان الكامل لإنجاح مهمته".

وأضاف أن واتشوفسكي عبر عن سعادته بمباشرة مهامه في العراق، مثمناً دور بارزاني وإقليم كوردستان في حماية المسيحيين وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر".

كما أكد أن الفاتيكان ينظر باهتمام إلى استقرار وتنمية إقليم كوردستان. وفقا للبيان.

من جانبه، شدد بارزاني على أن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً مهداً للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمكونات.

وفي جانب آخر من اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وأهمية تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الفاتيكان.