بابا الفاتيكان يثمن دور إقليم كوردستان في صون حقوق المسيحيين

شفق نيوز- أربيل

ثمّن بابا الفتيكان لوون الرابع عشر، يوم الأربعاء، دور إقليم كوردستان في صون حقوق المسيحيين وسائر المكونات، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي في الإقليم.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة الاقليم مسرور بازراني استقبل، اليوم، السفير البابوي الجديد لدى العراق ميروسلاف فاشوفسكي، حيث جرى تهنئته بتسلمه مهام منصبه، والتأكيد على تقديم الدعم الكامل من قبل حكومة الإقليم لإنجاح عمله.

وأضاف البيان أن السفير البابوي نقل شكر وتقدير قداسة البابا لدور إقليم كوردستان في حماية حقوق المكونات، مشيراً إلى أن الإقليم يحظى بمكانة خاصة لدى البابا الذي يواصل الدعاء له بالسلام والتقدم.

كما تناول اللقاء الإصلاحات الجارية في حكومة الإقليم، إضافة إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق.