"قسد" تهاجم "صمت" روسيا في عين عيسى

شفق نيوز/ شن مصدر أمني في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هجوماً لاذعاً على "صمت" القوات الروسية على القصف التركي على بلدة عين عيسى في ريف محافظة الرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الروسية تقف متفرجة على قصف بلدة عين عيسى وهي على دراية تامة بما يجري".

وأشار إلى أن القوات الروسية في بلدة عين عيسى تملك راداراً مصمم للكشف عن المدفعية وقاذفات الصواريخ والمركبات العسكرية وتصل فعاليته إلى 20 كيلومتراً.

وأضاف المصدر أنّ "القواعد الروسية على علم بجميع المعلومات العسكرية في محيط عين عيسى لأنّ عين عيسى تبعد عن الحدود التركية حوالي 35 كم والفصائل التابعة لتركيا على بعد كيلومترات قليلة من عين عيسى تقوم بقصفها".

وكانت فصائل موالية لأنقرة قد شنت هجوما واسعا بإسناد المدفعية التركية على قوات "قسد" التي تشكل قوات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري، في أطراف بلدة عين عيسى.

وحاول المسلحون المهاجمون السيطرة على قريتين في أطراف بلدة عين عيسى قبل أن تحبط قوات "قسد" هجومها وتعيدها إلى مواقعها القديمة.

وأبلغت مصادر أمني وكالة شفق نيوز بأن نحو 10 مسلحين من الفصائل الموالية لأنقرة قتلت خلال الاشتباكات.

في الأثناء، قال مصدر عسكري من مجلس منبج العسكري لوكالة شفق نيوز، إنّ "الفصائل الموالية لتركيا تقوم في هذه الأثناء بقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون على قرية التوخار شمال شرق مدينة منبج".

وأضاف أن "قوات مجلس منبج العسكري ردت على مصادر القصف والذي مازال مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر".