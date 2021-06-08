"قسد" تنفي مزاعم تركية باستهداف مقاتليها شمالي سوريا

شفق نيوز/ فندت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء، ادعاءاتٍ تركية حول استهداف مقاتلين من "قسد" شمالي سوريا.

وقال المركز الاعلامي لـ"قسد"، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "نشرت وزارة الدفاع للاحتلال التركي يوم أمس خبراً كاذباً حول استهداف مقاتلينا في منطقتيّ سريه كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) ومحيط منطقة الباب".

وأكد أن "هذا الخبر كاذب، حيث لم يقم مقاتلونا بأي نشاط في تلك المناطق خلال الفترة المذكورة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر موقع تويتر، امس الاثنين، مقتل 6 عناصر من وحدات حماية الشعب التي تمثل المكون الرئيسي في قوات "قسد"، خلال محاولتهم التسلل إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا بحسب ما جاء في التغريدة.