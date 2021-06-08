سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"قسد" تنفي مزاعم تركية باستهداف مقاتليها شمالي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-08T18:54:06+0000
"قسد" تنفي مزاعم تركية باستهداف مقاتليها شمالي سوريا

شفق نيوز/ فندت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء، ادعاءاتٍ تركية حول استهداف مقاتلين من "قسد" شمالي سوريا.

وقال المركز الاعلامي لـ"قسد"، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "نشرت وزارة الدفاع للاحتلال التركي يوم أمس خبراً كاذباً حول استهداف مقاتلينا في منطقتيّ سريه كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) ومحيط منطقة الباب".

وأكد أن "هذا الخبر كاذب، حيث لم يقم مقاتلونا بأي نشاط في تلك المناطق خلال الفترة المذكورة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر موقع تويتر، امس الاثنين، مقتل 6 عناصر من وحدات حماية الشعب التي تمثل المكون الرئيسي في قوات "قسد"، خلال محاولتهم التسلل إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا بحسب ما جاء في التغريدة.

related

قسد تكشف عن خطة الإجلاء من رأس العين

Date: 2019-10-20 12:45:35
قسد تكشف عن خطة الإجلاء من رأس العين

فيديو+ صور.. اشتباكات عنيفة في عين عيسى

Date: 2020-12-18 08:54:59
فيديو+ صور.. اشتباكات عنيفة في عين عيسى

المئات يحتجون على "صمت" روسيا إزاء "انتهاكات" تركيا في سوريا

Date: 2020-11-25 12:16:36
المئات يحتجون على "صمت" روسيا إزاء "انتهاكات" تركيا في سوريا

مقتل 3 جنود سوريين في اشتباكات مع الوحدات الموالية لتركيا

Date: 2019-10-16 12:35:33
مقتل 3 جنود سوريين في اشتباكات مع الوحدات الموالية لتركيا

قسد تنفي مقتل عناصر تابعين لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

Date: 2021-02-22 09:49:39
قسد تنفي مقتل عناصر تابعين لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

"قسد" تسقط طائرة استطلاع تركية شمالي سوريا

Date: 2021-02-06 10:24:08
"قسد" تسقط طائرة استطلاع تركية شمالي سوريا

تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجاً على اتصال مع "قسد"

Date: 2021-04-20 16:31:09
تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجاً على اتصال مع "قسد"

فرنسا تنشر قوات حربية بشرقي المتوسط وسط توتر مع تركيا

Date: 2020-08-13 14:06:10
فرنسا تنشر قوات حربية بشرقي المتوسط وسط توتر مع تركيا