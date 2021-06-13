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قسد تنفي صلتها بهجوم استهدف مشفى في عفرين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-13T09:11:22+0000
قسد تنفي صلتها بهجوم استهدف مشفى في عفرين

شفق نيوز/ نفى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي يوم الأحد، صلت "قسد" بالهجوم الذي تعرض له مشفى في مركز مدينة عفرين شمالي سوريا.

وعبر عبدي عن "حزنه العميق لفقدان الأرواح الأبرياء في الهجوم الذي تعرض له مشفى آفرين وسط مدينة عفرين".

وقال عبدي في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر "ننفي بشكل قاطع مسؤولية قواتنا أو تورطها في الهجوم المأساوي على مستشفى في في عفرين".

وأضاف"أننا نشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح الأبرياء، وندين الهجوم دون تحفظ، استهداف المستشفيات انتهاك للقانون الدولي".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية نفت امس ان يكون لها اي صلة باستهداف مركز مدينة عفرين شمالي سوريا.

ونفى فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان، صحة ما تناقلته وسائل الإعلام.

وشدد شامي، على أنه “ليس لدينا أي تواجد في تلك المناطق.”

ودعا مدير المركز الإعلامي لقسد، كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار التي تخص قوات سوريا الديمقراطية.

وتعرضت مدينة عفرين إلى يوم أمس إلى قصف صاروخي ومدفعي استهدف منطقة سكنية ومستشفى ما إدى إلى مقتل 15 مدنياً شخصا على الأقل واصابة أكثر من 40 اخرين بحسب مصادر محلية.

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