فيديو+ صور.. اشتباكات عنيفة في عين عيسى

شفق نيوز/ تستمر الاشتباكات العنيفة بين فصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا وقوات سورية الديمقراطية- قسد- على مشارف بلدة عين عيسى من ساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة.

الاشتباكات التي اندلعت على خلفية هجوم للفصائل في محاولة السيطرة على بلدة عين عيسى، تشارك فيها المدفعية التركية من نقاط تمركزها شمالي البلدة.

ونفت مصادر عسكرية لوكالة شفق نيوز، من سيطرة الفصائل المذكورة على قريتي المشيرفة والصيدة.

وكانت مواقع إعلامية نشرت مقطع فيديو يتحدث فيه مقاتل عن تواجد ما يسمى فصائل الجيش الوطني داخل قرية مشيرفة شمال بلدة عين عيسى ب ٢ كم.

وبحسب مصدر طبي من مشفى علوش داخل بلدة عين عيسى، ذكر لوكالة شفق نيوز، أن مواطنين اثنين لقيا مصرعمها اثر سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم في ساعات الاولى من فجر اليوم، قبل الهجوم