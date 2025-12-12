بدءاً من اليوم.. ترمب يعلن وقف قتال بين دولتين

دونالد ترمب (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق بينهما بدءاً من مساء اليوم.

وأوضح ترمب أنه أجرى "اتصالاً مثمراً" مع رئيسي وزراء البلدين بشأن التجدد "المؤسف" للحرب.

وكان النزاع بين الجارين في جنوب شرقي آسيا، الذي شهد هدوءاً نسبياً في الأسابيع الماضية، قد اشتعل مجدداً الأسبوع الماضي.

ومنذ الأحد الماضي، تبادل الطرفان الاتهامات حول الطرف الذي بدأ خرق وقف إطلاق النار القائم على امتداد حدودهما المشتركة البالغة 800 كيلومتر.

وأمس الخميس وجهت كمبوديا نداءً إلى مجلس الأمن الدولي مطالبة بالضغط على الجيش التايلاندي لـ"وقف فوري لجميع الهجمات"، وإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة لتقييم الوضع على الأرض، وفق رسالة بعث بها سفيرها لدى الأمم المتحدة إلى رئاسة المجلس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وجاء في الرسالة أن أحدث العمليات العسكرية التايلاندية تشكل "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".