بالتزامن مع توترات المنطقة.. وصول أكبر مسؤول أمني روسي إلى إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، يوم الاثنين، بأن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء محادثات مع كبار القادة في إيران، بمن في ذلك الرئيس مسعود بزشكيان.

وذكرت الوكالة، أن شويغو وبزشكيان سيتناولان الوضع الأمني إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الثنائية، حسبما نقلته رويترز.

وتهدف زيارة وزير الدفاع الروسي السابق إلى طهران إلى تعميق التعاون بين بلاده وإيران، وفق وكالات أنباء روسية، وسط مخاوف من توسع الحرب في المنطقة بعد اغتيال القائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية، الأسبوع الماضي.

وسيناقش شويغو مع الرئيس الجديد بزشكيان وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات بما فيها الأمن، على ما نقلت فرانس برس عن وكالة "ريا نوفوستي".

وتزايدت المخاوف خلال الأيام الماضية من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال هنيّة في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله، فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية، قرب بيروت الأسبوع الماضي.

وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب قاسٍ". كما توعّد حزب الله بالانتقام لمقتل شكر، فيما لم تعلّق إسرائيل على اغتيال هنية.