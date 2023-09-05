الاتحاد الأوروبي يؤكد اعتقال دبلوماسي سويدي في ايران

شفق نيوز/ أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسي السويدي، يوهان فلوديروس، الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي، في مدينة قادش الإسبانية، إن "بروكسل تضغط من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي البالغ من العمر 33 عاما"، بحسب وكالة فرانس برس.

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد ذكرت في بيان، أمس الإثنين، أن" إيران تحتجز مواطنا سويديا في الثلاثينيات من العمر، منذ أبريل 2022".

وأوضح البيان أن وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران "تعملان بشكل مكثف على القضية، وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي".

وأكد أيضا متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن "مواطنا سويديا محتجز في إيران"، لكنه أحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في وقت سابق، الإثنين، أن "مواطنا سويديا احتُجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم"، موضحة أنه "يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي".