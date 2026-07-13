صادقون: زيارات رؤساء الحكومات السابقة إلى واشنطن لم تحقق شيئاً للعراق

شفق نيوز- بغداد

قال النائب عن كتلة "صادقون" محمد البلداوي، يوم الاثنين، إن زيارات رؤساء الحكومات العراقيين السابقة إلى واشنطن لم تحقق نتائج ملموسة للعراق، داعياً رئيس الوزراء علي الزيدي إلى استثمار زيارته الحالية لتحقيق مكاسب أمنية واقتصادية تخدم البلاد.

وأضاف البلداوي، لوكالة شفق نيوز، أن زيارة الزيدي تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن العراق يدعم الانفتاح على جميع دول العالم وإقامة علاقات متوازنة معها، لكن "الإشكالية ليست في التزام العراق، وإنما في مدى التزام الجانب الأميركي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".

وأوضح أن الحكومات العراقية السابقة وقعت اتفاقيات ووثائق عدة مع الولايات المتحدة، إلا أنها "لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ولم تقدم واشنطن ما يخدم العراق"، لافتاً إلى أن الاتفاقية الأمنية لم تحقق أهدافها، ولا سيما خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق عراقية.

وأشار إلى استمرار الخلافات في الملفين الأمني والاقتصادي، متهماً الولايات المتحدة بفرض ضغوط عبر العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية، ومنع بغداد من شراء منظومات دفاع جوي وأسلحة متطورة، فضلاً عن فرض قيود على التعاقد مع شركات دولية لتطوير قطاع الكهرباء.

وأكد البلداوي أن زيارة الزيدي ينبغي أن تركز على تعزيز سيادة العراق وقدراته الدفاعية، ودعم الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمارات الأميركية، ورفع العقوبات عن المصارف والشخصيات العراقية، وتوفير الدعم اللازم للاقتصاد العراقي.

ووجه النائب عن صادقون، نداءً إلى رئيس الوزراء بأن يحمل في زيارته "آمال وطموحات العراقيين"، وأن يعمل على تحقيق نتائج تسهم في تعزيز أمن العراق واستقراره وسيادته، والنهوض بواقعه الاقتصادي.

وغادر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، فجر اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد حكومي واقتصادي في زيارة رسمية.