الزيدي يغادر بغداد إلى واشنطن

شفق نيوز- بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، العاصمة بغداد، فجر الاثنين، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي واقتصادي كبير.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على قائمة بأسماء الوفد الحكومي المرافق للزيدي، والذي يضم خمسة وزراء ونواباً ومستشارين.

وستستند الحوارات واللقاءات التي ستُجرى خلال زيارة الزيدي إلى واشنطن، إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وستركز على تعزيز التعاون في عدد من الملفات، أبرزها الطاقة والاقتصاد والاستثمار والتنمية والتعليم.

كما ستتضمن لقاءات رئيس الوزراء العراقي، مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، إلى جانب مشاركته بمؤتمر خليجي في العاصمة الأميركية لبحث تداعيات الحرب الإيرانية.