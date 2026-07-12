حصري.. أسماء 27 شخصية سترافق الزيدي إلى واشنطن

شفق نيوز- بغداد

يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي غداً الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، على رأس وفد رفيع المستوى يضم خمسة وزراء ورؤساء لجان نيابية ومحافظ البنك المركزي وغيرهم.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على قائمة بأسماء الوفد الحكومي المرافق للزيدي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، والذي يضم كذلك نواباً ومستشارين، لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية واستثمارية مع الإدارة الأميركية.

ويضم الوفد، وزراء الخارجية فؤاد حسين، المالية فالح الساري، النفط باسم محمد خضير، الكهرباء علي سعدي وهيب، التجارة مصطفى نزار جمعة.

كما يضم الوفد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب عامر الفايز، ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية، النائب هريم كمال، إضافة إلى عضو مجلس النواب محمد تميم، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

في حين سيكون ضمن الوفد، محافظ البنك المركزي نزار ناصر، مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء يوسف خلف يوسف، وكيل وزارة المالية علي كريم حسين، فضلاً عن أمين سر وزارة الدفاع الفريق الركن أحمد سليم بهجت، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بليغ مثقال أبو كلل.

كما سيضم الوفد، مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء فرهاد علاء الدين، مدير عام مديرية العلاقات الدولية في مكتب رئيس الوزراء، السفير كريكور باكرام دير هاكوبيان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء عباس العامري، المستشار المالي والمصرفي لرئيس الوزراء صالح محمود سلمان، مستشارة رئيس الوزراء ومديرة مكتبه الخاص أزهار حسين صالح، إضافة لرئيس دائرة التنسيق والمراسم في رئاسة مجلس الوزراء، السفير حسنين رشيد الشيخ.

هذا وسيضم الوفد كذلك، رئيس شبكة الإعلام العراقي عبد الكريم حمادي عبد السادة، رئيس دائرة أميركا في وزارة الخارجية، السفير نزار الحكيم، مستشار رئيس الوزراء بكر أسعد علي، المستشار الإعلامي علي صباح كريم رزوقي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبد الزهرة الهنداوي، المنسق الإعلامي عادل نعمة نجم.