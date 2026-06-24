فرصة سانحة لـ"أسود الرافدين".. السنغال تفقد حارسها الأساسي قبل مباراة الجمعة "المصيرية"

شفق نيوز- أوتاوا/ داكار

بعد إعلان وصول بعثة المنتخب العراقي "أسود الرافدين" إلى كندا، يوم الأربعاء، لخوض مواجهة الفرصة الأخيرة والمصيرية أمام السنغال، لحساب الجولة الثالثة من مونديال 2026، أكد المنتخب السنغالي غياب حارسه الأساسي إدوارد ميندي بسبب إصابة في الركبة، مما يفتح باباً للأمل أمام العراق لانتزاع الفوز والتأهل ضمن أفضل ثوالث.

وأصدر المنتخب السنغالي بياناً على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أوضح فيه المستجدات المتعلقة بحالة ميندي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة "أسود التيرانغا" أمام النرويج ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكانت المباراة، التي انتهت بخسارة السنغال بنتيجة (2-3)، قد شهدت اضطرار المدرب لاستبدال ميندي في الدقيقة 62.

وقال المنتخب السنغالي: "في أعقاب إصابة الركبة اليسرى التي تلقاها إدوارد ميندي في مباراة النرويج، فإنه لن يكون متاحاً لمباراة السنغال المقبلة (ضد العراق الجمعة المقبل)".

وأضاف البيان: "سيتم إجراء فحوصات طبية معمقة، لتقييم طبيعة إصابته والتأكد من طريقه للعودة للمشاركة في البطولة".

Suite à une blessure au genou gauche contractée lors de la rencontre face à la Norvège, Edouard Mendy sera indisponible pour le prochain match du Sénégal. Des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer… pic.twitter.com/AEJl6eUbNx — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 24, 2026

ويلعب منتخب السنغال مباراته الأخيرة بدور المجموعات ضد العراق مساء يوم الجمعة المقبل، بعدما خسر المنتخبان مباراتيهما ضد كل من فرنسا والنرويج.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل المنتخب الوطني العراقي، إلى كندا تحضيراً لمواجهة منتخب السنغال في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة ضمن بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويلاقي "أسود الرافدين" نظيره السنغالي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، في مباراة تعد مفصلية في مشوار المنتخب العراقي بالبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت بغداد على ملعب تورونتو في كندا.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء بشعار الفوز فقط، اذ لا يملك خياراً آخر للحفاظ على آماله في المنافسة وتعزيز فرص التأهل كأحد أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعة التاسعة.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء غياب المهاجمين أيمن حسين ومهند علي، ما سيدفع المدرب أرنولد للاعتماد على الثنائي علي الحمادي وعلي يوسف في الخط الأمامي.

وكان المنتخب العراقي قد تعرض لخسارتين في الجولتين السابقتين من البطولة، الأولى أمام النرويج بنتيجة (4-1)، والثانية أمام فرنسا (3-0).

ويعول المنتخب العراقي على الدعم الجماهيري الكبير من أبناء الجالية العراقية الواسعة في كندا، التي يتوقع أن تتواجد بكثافة في مدرجات ملعب "تورونتو" لمؤازرة "أسود الرافدين" ومنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة في هذه المواجهة الحاسمة.