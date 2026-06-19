إيران تنفي دعوة وكالة الطاقة الذرية وترهن التفتيش بمسار المفاوضات

شفق نيوز- طهران

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، عصر الجمعة، دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية، مبينة أن تفتيش المنشآت التي توقف وصول الوكالة إليها سيكون مشروطاً بمسار المفاوضات والنتائج التي ستتمخض عنها.

وذكرت الخارجية أنه "لا صحة للأنباء حول دعوة طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "تفتيش المنشآت التي توقف وصول الوكالة إليها سيكون مشروطاً بمسار المفاوضات والنتائج التي ستتمخض عنها، وستستمر عمليات التفتيش في المنشآت التي كانت تُفتش حتى الآن مثل محطة بوشهر".

وأوضحت أن "هذا الأمر مشروط بتحقق الخطوات التمهيدية لبدء المفاوضات وفقاً للبند 13، ووفقاً للبند 9 سيتم الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني طوال فترة الـ 60 يوماً، ووفقاً للبند 8 من مذكرة التفاهم فإن المفاوضات بشأن النووي ستجرى خلال إطار زمني مدته 60 يوماً"، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية.

وكان المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف قد أفاد بأن إيران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية، في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية حول برنامجها النووي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ويتكوف قوله في إحاطة مغلقة أمام أعضاء الكونغرس الأميركي يوم أمس الخميس: "إيران ستدعو وكالة الأمم المتحدة المشرفة على الطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية والبدء في تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة الموجودة لدى طهران".

وأوضح ويتكوف أن السماح لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت الإيرانية لا تتضمنه مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ليلة 18 حزيران/ يونيو.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن هذه الخطوة منصوص عليها في رسالة أعدها الجانب الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يشير إلى التزام طهران بالشفافية النووية كجزء من جهودها لإثبات حسن النية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وقعت إلكترونياً، ما جعل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في سويسرا اليوم غير مُلحّ في الوقت الراهن.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أكد متحدث باسم البيت الأبيض مساء أمس الخميس أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ألغى رحلته التي كانت مقررة إلى سويسرا للقاء مفاوضين إيرانيين، بهدف بدء محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، ووقع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني ليل الأربعاء الماضي.