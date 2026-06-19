إيران تلغي اجتماع سويسرا: لم يكن ملّحاً

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عصر الجمعة، أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وقعت إلكترونياً، ما جعل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في سويسرا اليوم غير مُلحّ في الوقت الراهن.

وأوضحت الوزارة أن المحادثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق نهائي تتوقف على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم مع واشنطن واستمرار الالتزام بها.

كما أعلنت الخارجية الإيرانية إرجاء الاجتماع الذي كان مقرراً في سويسرا، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة لمتابعة المباحثات.

وعلى الرغم من إعلان سويسرا أن المحادثات الأميركية الإيرانية لن تعقد اليوم الجمعة كما كان مقراراً، شددت باكستان على عدم وجود أي عوائق.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أنه لا توجد أي عقبات أمام بدء المحادثات الأميركية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أكد متحدث باسم البيت الأبيض مساء أمس الخميس أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ألغى رحلته التي كانت مقررة إلى سويسرا للقاء مفاوضين إيرانيين، بهدف بدء محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، ووقع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني ليل الأربعاء الماضي.

فيما أضفى هذا التأجيل غموضاً حول موعد بدء فترة التفاوض بين واشنطن وطهران والتي من المفترض أن تستمر 60 يوماً قابلة للتمديد، وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم.

كما أثار العديد من الشكوك والتكهنات حول مدى نجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق نهائي، لا سيما أن بعض الملفات قد تشكل عائقاً غير سهل على الإطلاق، وفي مقدمتها ملف لبنان.