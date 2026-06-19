وزير الخارجية الأميركي يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء الجمعة، بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وبحسب الموقع، يزور روبيو الإمارات والكويت والبحرين خلال جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد روبيو، في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، دعم واشنطن لجهود الحكومة اللبنانية في إنشاء دولة ذات سيادة تعيش بسلام مع جيرانها.

من جهته، خص الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تصريحات له الجمعة، قادة السعودية وقطر والإمارات بالشكر، مؤكداً أن علاقات واشنطن مع الدول الثلاث "رائعة"، ومشيداً بالدور الذي لعبته عواصم المنطقة في دعم جهود التهدئة والحوار خلال الأشهر الماضية.

وكان ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا، الأربعاء الماضي، عن بعد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة سبقت مراسم كانت مقررة في سويسرا، وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات خلال مهلة تمتد 60 يوماً.