لبنان.. قتيلان بغارة بعد وقف النار وروبيو يؤكد لعون دعمه لبيروت

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بمقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تزامناً مع تلقي رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

ويأتي الهجوم الأخير بعد ساعات من إعلان مركز عمليات طوارئ الصحة في لبنان أن الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم أسفرت، وفق حصيلة محدثة، عن 47 ضحية و97 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وسُجلت أعلى حصيلة للضحايا في بلدة حاروف، حيث سقط 9 ضحايا، بينهم 3 سيدات، و14 جريحاً بينهم 3 سيدات، فيما شهدت بلدة حبوش 7 ضحايا و12 جريحاً بينهم طفلان.

وفي الدوير، أدت الغارات إلى 6 ضحايا بينهم طفلة وسيدة، و6 جرحى بينهم طفل وسيدة، بينما سقط في الشرقية 3 ضحايا بينهم سيدتان وجريحتان.

كما أسفرت الاعتداءات عن ضحيتين و9 جرحى بينهم طفل وسيدتان في كفرصير، وضحيتين و5 جرحى في القطراني، إضافة إلى ضحيتين و11 جريحاً بينهم 3 أطفال وسيدة في مدينة النبطية.

وفي دير الزهراني، سقط 4 ضحايا وجريح واحد، فيما شهدت كفررمان ضحيتين وجريحين، وسجلت كفرجوز 8 جرحى بينهم سيدة.

أما في جبشيت، فسقط ضحيتان أحدهما سيدة وجريحان، فيما أصيب 6 أشخاص في قعقية الجسر بينهم طفلة وسيدة، وسُجل 3 جرحى في عدشيت.

وفي الريحان، أدت غارة إلى ضحية وجريح، فيما أصيب شخص في عبا، وسقط ضحية في العباسية.

كما شهدت بلدة عربصاليم سقوط 3 ضحايا بينهم طفل و5 جرحى بينهم طفلة و3 سيدات.

وفي البقاع، أسفرت الغارات على منطقة تل الأبيض في بعلبك عن 3 ضحايا، فيما سُجل 9 جرحى في عين بورضاي، بينهم طفلتان وسيدة.

وتعد هذه الحصيلة من بين الأعلى خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التصعيد العسكري الواسع الذي شهدته مناطق الجنوب والبقاع قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وفي السياق الدبلوماسي، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الجمهورية جوزاف عون تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو تم في خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

وفي خلال الاتصال أكد الوزير روبيو على وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بداية من الساعة الرابعة لهذا اليوم، بالتوقيت المحلي، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن مسؤول أميركي كبير.

وأعلن حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن "لديه حرية التحرك ضد التهديدات"، وذلك مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ واستمرار تعرض جنوب لبنان لغارات وقصف إسرائيلي.