ترمب: مذكرة التفاهم قد تكون استسلاماً إيرانياً غير مشروط

شفق نيوز- واشنطن

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن مذكرة التفاهم قد تكون "استسلاماً إيرانياً غير مشروط"، مشيراً إلى أن الحصار البحري دفع طهران إلى طاولة المفاوضات أكثر من ذي قبل.

وأضاف ترمب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي: "تفاوضت من موقع قوة لأن بحرية إيران وسلاحها الجوي انتهيا، وأعتقد أن ما يحدث في إيران تغيير للنظام وخامنئي الابن مختلف عن والده، وللأسف ألحقت الأذى بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وقد أصيب بجروح بالغة، ولم أتحدث مع المرشد الإيراني الجديد لكنه يتمتع بقدر من الشجاعة".

وعد الرئيس الأميركي الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 "كارثة"، مضيفاً أن اتفاقه لإنهاء الحرب مع إيران جنّب العالم "كساداً عالمياً"، معتبراً أن نظرته إلى حدود سلطته بعد الحرب مع إيران تقوم على أنه "لا توجد حدود".

وعن إسرائيل، قال ترمب: "لولا أنا، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم، لأنني أنهيت اتفاق باراك أوباما، خطة العمل الشاملة المشتركة، التي كانت طريقاً إلى سلاح نووي"، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين في سويسرا، الجمعة، معتبرة أن المحادثات لم تعد ملحة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

وكان من المخطط عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية، الجمعة، لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام، وفقاً لما أوردت الحكومة السويسرية.