واشنطن وطهران.. تضارب الأنباء حول المفاوضات الجديدة

شفق نيوز- طهران/ واشنطن

نفت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء الجمعة، صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، واستمرار المحادثات الفنية بين الجانبين.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن التقارير بشأن استكمال الترتيبات لعقد مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، فضلاً عن استمرار المحادثات الفنية الأسبوع المقبل، "كاذبة ولا تستند إلى أي أساس واقعي".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لموقع "أكسيوس" الأميركي، إن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يُتوقع عقدها الأسبوع المقبل، مرجحاً أن تستضيفها سويسرا.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على طلب من إيران بمواصلة المحادثات، مضيفاً أن واشنطن أبلغت طهران بصورة قاطعة بأن وقف إطلاق النار "انتهى".

ولم يورد ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" تفاصيل إضافية بشأن المحادثات المرتقبة أو التداعيات العملية لإعلانه انتهاء وقف إطلاق النار.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، الجمعة، إن مفاوضين قطريين يتواجدون في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقاً.

وأضاف المصدر أن "المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنها "تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز".