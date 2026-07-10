وفد قطري في طهران لبحث استئناف المفاوضات مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، أن مفاوضين قطريين يتواجدون حالياً في طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، في إطار مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف مصدر آخر أن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، إلى جانب القضايا التي أدت إلى التصعيد الأخير بينهما بما في ذلك النزاعات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.

ومن المرجح أن تخفف هذه المحادثات المخاوف من عودة الحرب الشاملة، بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات على أهداف عسكرية إيرانية هذا الأسبوع، رداً على هجمات استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

وردت إيران بضرب قواعد أميركية في المنطقة، بما في ذلك في الكويت والبحرين، وبرزت هذه المناوشات مدى هشاشة الاتفاق المؤقت الموقع بين طهران وواشنطن في منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

كما استمرت التهديدات بالانتقام بين الأطراف المتحاربة، وقال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، يوم الجمعة: "سيتم الرد على أي هجوم على البنية التحتية برد مماثل"، موجهاً التحذير إلى إسرائيل.

وبحسب شخص مطلع على الأمر، عمل وسطاء من بينهم قطر في الأيام الأخيرة على تخفيف حدة التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويحاول البلدان، اللذان كانا في حالة حرب منذ أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في أواخر شباط/ فبراير، التوصل إلى اتفاق سلام دائم بحلول منتصف آب/ أغسطس تقريباً، على الرغم من أن هذا الجدول الزمني قد يتعين تمديده.